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Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

У одному з районів Київщини внаслідок ворожої атаки сталося загоряння музею ретро-автомобілів

Сьогодні, 28 січня, окупанти завдали ударів по території столичного регіону ворожими безпілотниками. Про це повідомила Національна поліція України та тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник

Зазначається, що станом на 08:50 в одному з районів сталася пожежа нежитлового приміщення, крім того, ще два приватні будинки зазнали часткового руйнування.

Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 1
фото: Національна поліція України, Facebook

Також в інших районах пошкоджені три цивільні автівки, три приміщення та відбулося загоряння музею ретро-автомобілів.

фото: Національна поліція України
фото: Національна поліція України

Пожежу площею 600 метрів квадратних ліквідували вогнеборці. Вогнем пошкоджено 27 транспортних засобів, а також девʼять автомобілів повністю знищено.

Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 2
фото: Національна поліція України, Facebook

Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований той саме музей ретро-автомобілів. 

Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 3
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
Знищені автівки у музеї ретро-автомобілів
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 4
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 5
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook
Палали будинки та музей ретро-автомобілів. Перші фото наслідків атаки РФ по Київщині фото 6
фото: Mykola Kalashnyk, Facebook

За його словами, наслідки атаки також фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Нагадаємо, сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Унаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури та поранені. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном. 

Теги: пожежа окупанти обстріл Київщина дрон

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