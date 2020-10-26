Спостерігачі ОБСЄ розкритикували опитування Зеленського



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До проведення опитування залучили волонтерів Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В ОБСЄ вважають, що опитування Зеленського створило перевагу для партії влади на виборах

У Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) у понеділок, 26 жовтня, заявили, що опитування у день голосування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським, частково створювало неправомірну політичну перевагу для учасників виборчого процесу від партії влади.

«Можемо зауважити, що опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що відбувалося поруч із виборчими дільницями в день виборів і яке було профінансовано його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які наразі вводить його Офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією», - сказала керівниця місії спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір на онлайн-брифінгу, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що люди, котрі працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

Зазначимо. що натомість у провладій партії задоволення проведеним опитуванням. Так, «слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх. Зокрема на Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського». Поліція наразі розслідує цей випадок.

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва 25 жовтня протягом дня постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.