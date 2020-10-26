«Слуги» хочуть закріпити процедуру «опитування Зеленського» на постійній основі



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Опитування не матиме юридичних наслідків Фото Станіслава Груздєва, Главком

Представники провладної партії вважають успішними результати опитування, яке ініціював Зеленський

Депутатка парламенту від «Слуги народу» Євгенія Кравчук назвала формою прямої демократії всеукраїнське опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона заявила в ефірі Україна 24.

«Такий інструмент прямої демократії - правильна і хороша річ, і тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку «Дія», - зазначила Кравчук.

Кравчук підкреслила, що опитування не матиме юридичних наслідків.

«Опитування великої кількості респондентів - це спосіб звірятися в режимі реального часу», - пояснила вона.

Раніше «слуги» оприлюднили попередні результати «опитування Зеленського».

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх. Зокрема на Хмельниччині 11-річна дитина проводила «опитування Зеленського». Поліція наразі розслідує цей випадок.

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва 25 жовтня протягом дня постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.