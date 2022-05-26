День Києва в умовах війни: влада опублікувала програму заходів

Програма заходів до Дня столиці та Дня Києва 2022 року

Міська влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття

Цього року святкування Дня столиці і Дня Києва триватиме в умовах воєнного стану. Для дітей заходи підготовлено переважно в онлайн форматі. Для дорослих також не передбачені масштабні масові заходи, але кияни та гості міста зможуть відвідати пішохідні екскурсії, виставки і концертні виступи.

Проте міська влада закликає під час відпочинку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття.

Так, 28-29 травня онлайн відбудеться фінальний етап Четвертого міжнародного пісенного конкурсу мовами країн Європейського Союзу для дітей та юнацтва «Formidable».

Щонеділі в можна брати участь в онлайн вікторині з історії Києва. А до 20 червня Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва проводитиме онлайн міський конкурс дитячого малюнка «Київ та кияни очима дітей».

Муніципальні музеї та бібліотеки представлять глядачам тематичні художні та книжкові виставки з історії Києва, його традицій, звичаїв та культури.

Цими вихідними киян і гостей міста також запрошують у парки на концертні виступи. Зокрема, до парку імені Т. Шевченка, Центральний парк культури і відпочинку, парк «Володимирська гірка» тощо.

Для прихильників змістовного та активного відпочинку відбудуться пішохідні екскурсії «Київ незламний», «Золотоворітський квартал», «Пушкінська: паралельно Хрещатику».

28 травня відбудеться спеціальний показ до Дня Києва: до уваги глядачів представлять документальну стрічку режисера Андрія Загданського «Національний музей» у кінотеатрі «Ліра».

А наступного дня, 29 травня, можна буде відвідати патріотичний майстер-клас у Музеї видатних діячів української культури.

З повною програмою заходів можна ознайомитися на сайті КМДА.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала що загроза для Києва з боку російської федерації відтепер буде завжди.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли.

До міста Ірпінь Київської області з офіційним візитом приїхала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Читайте також: