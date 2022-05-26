Загроза для Києва буде завжди – Маляр

Люди мають розуміти, що загроза для Києва з боку російської федерації відтепер буде завжди. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу.

«Ми повинні усвідомлювати, що загроза для Києва буде завжди. Тому що знищити Київ та знищити владу українську – це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що ця загроза відтепер буде завжди», – сказала Маляр.