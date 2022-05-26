Загроза для Києва буде завжди – Маляр
Знищити Київ та українську владу – це найшвидший шлях завоювати Україну
Люди мають розуміти, що загроза для Києва з боку російської федерації відтепер буде завжди. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу.
«Ми повинні усвідомлювати, що загроза для Києва буде завжди. Тому що знищити Київ та знищити владу українську – це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що ця загроза відтепер буде завжди», – сказала Маляр.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові під час спроб атакувати Київ вбили 120 жителів міста. Ще 300 були поранені. 16 дітей потрапили до лікарні у тяжкому стані, четверо з них померли.
До міста Ірпінь Київської області з офіційним візитом приїхала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
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