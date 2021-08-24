Святковий концерт до Дня Незалежності України (трансляція)

Шоу «Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни» розпочинається о 21:00

Сьогодні, 24 серпня, з нагоди 30-річчя Незалежності України на НСК «Олімпійський» у Києві проходить масштабний концерт.

Шоу «Незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни» розпочинається о 21:00, а вхід на стадіон лише за квитками.

Телеканал «1+1» транслюватиме концерт у прямому ефірі. На каналі «Суспільне. Культура» в Youtube також буде доступна трансляція святкового концерту на «Олімпійському»

«Єдиний музичний перформанс об'єднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього. Це буде символізувати культуру нашої незалежності. Це буде відбуватися на найтехнологічнішій сцені країни», – розповіли в Офісі президента, коментуючи святковий концерт.

Захід на НСК організатори розділять на чотири частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» зійдуться обрані артисти. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Також раніше стало відомо, скільки грошей витротили на святкування Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».