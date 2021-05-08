Коронавірус у Києві: за добу 753 нових хворих і 37 померлих

Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському районі

У Києві виявили за минулу добу 753 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 37 людей. Усього за період пандемії в місті 4787 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 198721», – повідомив Кличко.

Захворіли: 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1268 людей. Загалом коронавірус подолали 127886 мешканців столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 113, у Солом’янському – 110 та в Дарницькому районі – 103 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.