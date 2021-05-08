  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус у Києві: за добу 753 нових хворих і 37 померлих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Минулої доби одужали 1268 людей - Коронавірус у Києві: за добу 753 нових хворих і 37 померлих

    Минулої доби одужали 1268 людей

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили у Шевченківському районі

    У Києві виявили за минулу добу 753 хворих на коронавірус. Померли 37 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    «753 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 37 людей. Усього за період пандемії в місті 4787 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 198721», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 13 дівчаток від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

    До лікарень столиці госпіталізували 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1268 людей. Загалом коронавірус подолали 127886 мешканців столиці.

    1620459745

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському районі – 113, у Солом’янському – 110 та в Дарницькому районі – 103 випадки», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

    Теги: Віталій Кличко Київ мер хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies