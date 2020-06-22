На Подолі невідомі напали на підлітків через фарбоване волосся та пірсинг



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Нападники змусили дітей уголос читати листівки про те, що «ЛГБТ – загроза українській родині»

Поліція відмовилась відкривати кримінальне провадження

На столичному Подолі група невідомих напала на компанію молодих дівчат і хлопців, яких нападники ідентифікували як ЛГБТ-людей. Хлопців і дівчат морально принижували, двох хлопців вдарили в обличчя, а потім змусили всіх уголос читати листівки про те, що «ЛГБТ – загроза українській родині».

Напад стався в п’ятницю, 19 червня.

Про це повідомила мати однієї з потерпілих Антоніна Савчук на своїй сторінці у Facebook.

«Учора моя дитина, дівчинка, натуралка, гуляючи Подолом з друзями, була атакована чоловіками віком від 25 до 30+ років, які звинувачували їх, дітей-підлітків, у ЛГБТ-схильності. Хлопців побили, на малу кидались. Так от, їх наштовхнуло на цю думку те, що в дівчини коротка зачіска та фарбоване волосся, а хлопці мають подовжене волосся. Ну і косарі та футболки з рок-гуртами… На завершення дітям вручили листівки. Примушували їх читати вголос», – написала жінка.

У коментарі Центру прав людини ZMINA одна з потерпілих дівчат розповіла, що до їхньої компанії підійшла група чоловіків, які мали татуювання чи одяг із зображенням коловратів тощо, та роздавала «агітаційні листівки».

Відомо, що цього дня «агітрейд» на Подолі проводила низка ультраправих організацій, зокрема «Традиція і порядок», «Національний спротив», «Фрайкор», «Братство» Дмитра Корчинського тощо.

«Вони почали нас морально принижувати. Говорили, що хлопці з довгим волоссям – це п*дораси, а дівчата з фарбованим волоссям і короткою зачіскою – лесбійки, в них немає нічого жіночного, що нормальні жінки так, як я, не виглядають. Хотіли зняти пірсинг хлопцю, у якого були сережки та проколота губа. Казали, що він чоловік, навіщо йому це, хапали за руки й тягнули. Одного хлопця вдарили кулаком в обличчя, іншому дали ляпаса», – пригадала потерпіла дівчина.

Вона додала, що нападники розійшлися, коли до них підійшов один з «їхніх» та сказав, що «вже годі».

Мати потерпілої дівчини, коментуючи ситуацію ZMINA, зазначила, що потерпілі написали заяву до поліції, але там відповіли, що вносити її до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкривати провадження «немає причин»: «Сказали, що для цього потрібні серйозні тілесні ушкодження, а єдиний хлопець, який дуже постраждав, не зміг приїхати. Казав, що займеться цим згодом. Вони бояться, ніхто не вірить, що їх захистять. Бояться, що потім буде гірше».

Жінка має намір звернутися до правозахисників.

Водночас, як повідомляє у Facebook видання Marker, цього дня сталися ще два випадки насильства з боку ультраправих: уранці напали на «лібертарну активістку Каріну Лібертинську», а ввечері в районі Подолу забризкали з газового балончика дівчину, вочевидь, через її «неформальний стиль одягу».

Як повідомлялося, у Києві активісти ЛГБТ прикрасили монумент Батьківщина-мати веселковим прапором. Також 21 червня пройшов Марш рівності, який вперше відбувся онлайн.