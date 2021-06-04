«Депутат має бути з пузом». «Слуга» з Київради оригінально повідомила про свою вагітність

Депутатка Київради при надії

Депутатка Київської міської ради від «Слуги народу» Ксенія Семенова повідомила, що вона вагітна. Жінка своєю радістю поділилась у Facebook.

Семенова зробила це оригінальним чином. «Стереотипний депутат має бути з пузом», – написала вона і оприлюднила світлину, на якій у неї вже видно невеличкий живіт.

Також Семенова запропонувала своїм друзям вгадати, якої статі немовля очікується.

Ксенія Семенова народилася 3 березня 1990 року.

У Київраду обралася за результатами виборів у жовтні 2020 року. Наразі Семенова – заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.



