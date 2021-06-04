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    «Депутат має бути з пузом». «Слуга» з Київради оригінально повідомила про свою вагітність

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    Ксенія Семенова очікує дитину - «Депутат має бути з пузом». «Слуга» з Київради оригінально повідомила про свою вагітність
    Ксенія Семенова очікує дитину
    Фото: Ксенія Семенова/Facebook

    Депутатка Київради при надії

    Депутатка Київської міської ради від «Слуги народу» Ксенія Семенова повідомила, що вона вагітна. Жінка своєю радістю поділилась у Facebook.

    Семенова зробила це оригінальним чином. «Стереотипний депутат має бути з пузом», – написала вона і оприлюднила світлину, на якій у неї вже видно невеличкий живіт.

    Також Семенова запропонувала своїм друзям вгадати, якої статі немовля очікується.

    Ксенія Семенова народилася 3 березня 1990 року.

    У Київраду обралася за результатами виборів у жовтні 2020 року. Наразі Семенова – заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг.

    До слова, народна депутатка від партії «Голос», 34-річна Леся Василенко у День захисту дітей стала мамою утретє.
    25 травня шоумен і колишній член політради «Голосу» Сергій Притула приголомшив новиною про народження третьої дитини. Його друга дружина Катерина народила доньку. Дівчинку назвали Стефанією.
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    Теги: Київ Київрада депутат
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    «Депутат має бути з пузом». «Слуга» з Київради оригінально повідомила про свою вагітність