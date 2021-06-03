Сімейний вікенд у центрі столиці: киян запрошують на фестиваль (програма)
На гостей фестивалю чекають показ мод, розіграші, майстер-класи
Цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day». Про це повідомляють організатори фестивалю.
Захід проходитиме два дні з 10:00-20:00.
У програмі фестивалю:
- творчі майстер-класи;
- активності для дітей від партнерів фестивалю;
- лекції для батьків;
- маркет товарів;
- фотозони;
- дитячий показ мод від Main people school.
- розіграші та призи від партнерів фестивалю.
Всім відвідувачам фестивалю рекомендують взяти з собою пледи та гарний настрій для чудового сімейного вікенду.
Де: «Співоче поле», вул. Лаврська, 31
Коли: 5-6 червня з 10:00-20:00
Вхід: вільний.
Як повідомлялося, 18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.