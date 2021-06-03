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    Сімейний вікенд у центрі столиці: киян запрошують на фестиваль (програма)

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    Сімейний фестиваль відбудеться на Співочому полі - Сімейний вікенд у центрі столиці: киян запрошують на фестиваль (програма)
    Сімейний фестиваль відбудеться на Співочому полі
    Фото: Главком

    На гостей фестивалю чекають показ мод, розіграші, майстер-класи

    Цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day». Про це повідомляють організатори фестивалю.

    Захід проходитиме два дні з 10:00-20:00.

    У програмі фестивалю:

    • творчі майстер-класи;
    • активності для дітей від партнерів фестивалю;
    • лекції для батьків;
    • маркет товарів;
    • фотозони;
    • дитячий показ мод від Main people school.
    • розіграші та призи від партнерів фестивалю.

    Всім відвідувачам фестивалю рекомендують взяти з собою пледи та гарний настрій для чудового сімейного вікенду.

    Де: «Співоче поле», вул. Лаврська, 31

    Коли: 5-6 червня з 10:00-20:00

    Вхід: вільний.

    Як повідомлялося, 18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

    Теги: Київ фестиваль сім'я кияни
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    Сімейний вікенд у центрі столиці: киян запрошують на фестиваль (програма)