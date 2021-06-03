Сімейний вікенд у центрі столиці: киян запрошують на фестиваль (програма)

На гостей фестивалю чекають показ мод, розіграші, майстер-класи

Цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day». Про це повідомляють організатори фестивалю.

Захід проходитиме два дні з 10:00-20:00.

У програмі фестивалю:

творчі майстер-класи;

активності для дітей від партнерів фестивалю;

лекції для батьків;

маркет товарів;

фотозони;

дитячий показ мод від Main people school.

розіграші та призи від партнерів фестивалю.

Всім відвідувачам фестивалю рекомендують взяти з собою пледи та гарний настрій для чудового сімейного вікенду.

Де: «Співоче поле», вул. Лаврська, 31

Коли: 5-6 червня з 10:00-20:00

Вхід: вільний.

Як повідомлялося, 18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.