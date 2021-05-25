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    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина

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    Сергій Притула став батьком утретє - «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина
    Сергій Притула став батьком утретє
    Фото: Фейсбук Сергія Притули

    Дівчинку назвали Стефанією

    Відомий шоумен із Тернопільщини і колишній кандидаат на пост мера Києва Сергій Притула повідомив радісну новину: у нього народилася ще одна дитина.

    Фото з новонародженою дівчинкою Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

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    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина
    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина
    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина

    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з матусею, дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім‘ю і в океан любові!»,- написав Сергій Притула.

    До слова, нещодавно у мережі показали, як охороняють Сергія Притулу.

    Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз триває затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

    Крім того, Сергій Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик за те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

    Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

    Екскандидат в мери Києва Сергій Притула у квітні заявив, що бачить себе новим керівником партії «Голос».

    Читайте також: Рудик про бажання Притули очолити «Голос»: Партійна робота – не виступи у клубах

    Теги: діти свята сім'я Сергій Притула пологи
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    «Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина