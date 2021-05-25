«Чудовий день, щоб з‘явитися на світ». У Сергія Притули народилася третя дитина

Дівчинку назвали Стефанією

Відомий шоумен із Тернопільщини і колишній кандидаат на пост мера Києва Сергій Притула повідомив радісну новину: у нього народилася ще одна дитина.

Фото з новонародженою дівчинкою Сергій Притула опублікував на своїй сторінці в фейсбуці.

«Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з матусею, дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім‘ю і в океан любові!»,- написав Сергій Притула.

До слова, нещодавно у мережі показали, як охороняють Сергія Притулу.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз триває затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Крім того, Сергій Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик за те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Екскандидат в мери Києва Сергій Притула у квітні заявив, що бачить себе новим керівником партії «Голос».