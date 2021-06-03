У Київраді анонсували зміну складу комісій

Найближчим часом для ефективності роботи будуть переформатовані комісії

Соратник мера Києва Володимира Кличка Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю «Главкому» розповів про трансформації в новостворених комісіях Київської міської ради та висловив думку про необхідність радикальних змін, які торкнуться персонального складу.

«На жаль, в комісіях по культурі, охороні культурної спадщини, освіті, «регуляторці» не всі хочуть працювати. Якщо буде необхідність переформатувати комісію, ми її переформатуємо. Зміни в складі комісій однозначно будуть найближчим часом. В будь-якому разі всі комісії, що є зараз, залишаться, а можуть помінятися лише прізвища депутатів в них», – підкреслив колишній депутат, навівши конкретні приклади.

На думку Дмитра Білоцерковця, в комісії по цифровій трансформації зможе себе максимально проявити Максим Нефьодов з «Голосу».

Говорячи про ображені інтереси «Єдності», соратник Віталія Кличка наголосив, що «не треба сприймати образу, як щось постійне. Образа – предмет дискусії».

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко передав два нових автомобілі для столичних будинків сімейного типу. Він зазначив, що з 2016 року за кошти міського бюджету вже придбали 23 авто для таких родин. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.