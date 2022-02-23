Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
Дениса Кононенка привезли до рідного Тульчина
22 лютого, о 22-й годині в Тульчині зустріли загиблого 34-річного солдата Дениса Кононенка. Чоловік 19 лютого загинув внаслідок мінометних обстрілів окупантів у зоні проведення ООС. У нього залишився малолітній син. Про це повідомила пресслужба Тульчинської міської територіальної громади.
Жителі громади вийшли на вулиці аби зустріти земляка-героя, який віддав життя на сході України. Люди стояли на колінах, тримаючи в руках свічки, коли проїжджав автомобіль із тілом загиблого.
Прощання з Денисом Кононенком відбудеться 23 лютого біля Центру культури та дозвілля (будинок культури), вул. Миколи Леонтовича, 62.
Ховатимуть героя на кладовищі напроти Центральної районної лікарні.
Раніше стало відомо, що біля Зайцевого загинули двоє військових. Також внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний (фото).