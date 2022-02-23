Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)

Дениса Кононенка привезли до рідного Тульчина

22 лютого, о 22-й годині в Тульчині зустріли загиблого 34-річного солдата Дениса Кононенка. Чоловік 19 лютого загинув внаслідок мінометних обстрілів окупантів у зоні проведення ООС. У нього залишився малолітній син. Про це повідомила пресслужба Тульчинської міської територіальної громади.

Жителі громади вийшли на вулиці аби зустріти земляка-героя, який віддав життя на сході України. Люди стояли на колінах, тримаючи в руках свічки, коли проїжджав автомобіль із тілом загиблого.

Прощання з Денисом Кононенком відбудеться 23 лютого біля Центру культури та дозвілля (будинок культури), вул. Миколи Леонтовича, 62.

Автор: Вінниця. info

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