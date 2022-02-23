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    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)

    Український воїн загинув під обстрілом окупантів - Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Український воїн загинув під обстрілом окупантів
    фото: vinnitsa.info

    Дениса Кононенка привезли до рідного Тульчина

    22 лютого, о 22-й годині в Тульчині зустріли загиблого 34-річного солдата Дениса Кононенка. Чоловік 19 лютого загинув внаслідок мінометних обстрілів окупантів у зоні проведення ООС. У нього залишився малолітній син. Про це повідомила пресслужба Тульчинської міської територіальної громади.

    Жителі громади вийшли на вулиці аби зустріти земляка-героя, який віддав життя на сході України. Люди стояли на колінах, тримаючи в руках свічки, коли проїжджав автомобіль із тілом загиблого.

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    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)
    фото: vinnitsa.info

    Прощання з Денисом Кононенком відбудеться 23 лютого біля Центру культури та дозвілля (будинок культури), вул. Миколи Леонтовича, 62.

    Автор: Вінниця. info

    Ховатимуть героя на кладовищі напроти Центральної районної лікарні.

    Раніше стало відомо, що біля Зайцевого загинули двоє військових. Також внаслідок обстрілу бойовиків загинув цивільний (фото).

    Читайте також: На Донбасі окупанти стріляли з «Градів»: один військовий загинув, є поранені
    Теги: Вінниця смерть військові Вінниччина чоловік
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    Зустрічали на колінах: на Вінниччину привезли тіло загиблого на Донбасі воїна (фото, відео)