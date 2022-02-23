Путінська армія у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України

На території Росії путінська армія розгорнула польовий госпіталь

Понад сотні військових машин і десятків військових наметів на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною зафіксували супутники. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані американської компанії Maxar Technologies. Ці супутники вже кілька тижнів відстежують нарощування російських збройних сил.

На опублікованих у вівторок ввечері знімках також видно, що до військового гарнізону на заході Росії поблизу кордону з Україною додано новий польовий госпіталь.

фото: Maxar Technologies

Також, за даними Maxar, поблизу українського кордоні помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових розгортань військ.

Зокрема, понад 100 транспортних засобів були зафіксовані на аеродромі в Білорусі поблизу кордону з Україною. Ані Росія, ані Білорусь, які останнім часом проводять масштабні навчання на білоруській території, не коментували ці зображення.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

У відповідь на російську агресію президент Зеленський оголосив про мобілізацію резервістів.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

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