В Україні стартує призов резервістів: що потрібно знати

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент підписав у квітні 2021 року

Відповідно до підписаного напередодні указу президента України, 23 лютого в Україні стартує призов резервістів. Йому підлягатимуть особи віком від 18 до 60 років, як рядового та сержантського, так і офіцерського складу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сухопутних військ Збройних сил України.

Згідно з указом глави держави, максимальний термін служби резервістів становитиме один рік. При цьому військовослужбовці проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього.

До складу оперативного резерву входять громадяни, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовці, які звільнилися з військової служби.

Також найближчим часом будуть проведені збори резервістів територіальної оборони.

Нагадаємо, 22 лютого у своєму зверненні президент Володимир Зеленський наголосив: «На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці».

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період, президент підписав у квітні 2021 року. Документом було запроваджено новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Норми цього закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову.

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