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Директор київського держінституту отримав підозру через втрату обладнання на 8 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Директор київського держінституту отримав підозру через втрату обладнання на 8 млн грн
Через неналежне виконання службових обов’язків посадовця Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державна установа втратила дороговартісне обладнання
фото: Національна поліція Укрвїни

Під час перевірки виявилося, що частина техніки зникла

Директору Інституту радіаційної гігієни та епідеміології повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними поліції, через неналежне виконання посадових обов’язків державна установа втратила наукове обладнання вартістю понад 8 млн грн, яке передали приватній організації без належного оформлення. Про це повідомляє «Главком» повідомлення пресслужби поліції Києва.

«Слідчі Святошинського управління поліції встановили, що столичний Інститут радіаційної гігієни та епідеміології отримав на баланс спеціалізоване медичне та наукове обладнання загальною вартістю понад 15,3 мільйона гривень. Серед нього – альфа-спектометри, дозиметрична система, низькофоновий лічильник, вакуумна піч та оптична скануюча система та інша техніка, необхідна для роботи науковців», – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що за збереження цього майна відповідав директор Інституту. Як матеріально відповідальна особа він мав забезпечити його належне зберігання та використання за призначенням.

Проте, як зазначили у прес-службі, під час перевірки виявилося, що частина техніки зникла. Як встановили правоохоронці, обладнання опинилося у приватній організації, де її використовували без належного оформлення документів та законних підстав. 

За висновком судово-економічної експертизи, через нестачу майна державній установі завдано збитків на суму понад 8 млн грн.

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили директору Інституту про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у столиці судитимуть начальницю одного з відділів комунальної корпорації «Київавтодор», через дії якої міський бюджет зазнав збитків у розмірі понад 850 тис. грн під час ремонту дороги в Солом’янському районі. За даними слідства, раніше між комунальною корпорацією «Київавтодор» та підрядною організацією було укладено договір на проведення капітального ремонту дорожнього покриття на бульварі Івана Лепсе на ділянці від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Віталія Скакуна.

Теги: Київ поліція підозра

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