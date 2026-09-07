У Києві заборонено масові заходи в місцях без укриттів: деталі

Під заборону підпадають усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на локаціях, які не облаштовані укриттями

У столиці запроваджують тимчасові обмеження на проведення масових заходів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Згідно з рішенням Ради оборони міста, під заборону підпадають усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи.

Обмеження стосуються проведення подій як на відкритих територіях, так і в будівлях або спорудах, що не облаштовані укриттями.

За словами мера столиці, зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Наразі місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Нагадаємо, у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень.

Також у столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.