Збитки на ремонті дороги понад 850 тис. грн: посадовиця «Київавтодору» постане перед судом

Фігурантці справи загрожує до дванадцяти років ув’язнення

У столиці судитимуть начальницю одного з відділів комунальної корпорації «Київавтодор», через дії якої міський бюджет зазнав збитків у розмірі понад 850 тис. грн під час ремонту дороги в Солом’янському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, раніше між комунальною корпорацією «Київавтодор» та підрядною організацією було укладено договір на проведення капітального ремонту дорожнього покриття на бульварі Івана Лепсе на ділянці від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Віталія Скакуна.

Надалі, під час виконання робіт підрядник використав опори контактної мережі, які не відповідали вимогам проєктно-кошторисної документації та були менш якісними. Втім, відомості про їх вартість та характеристики були змінені та внесені до актів виконаних робіт, що й стало підставою для проведення розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Проведені експертизи підтвердили невідповідність встановлених опор технічним вимогам. Сума завданих місцевому бюджету збитків перевищує 850 тис. грн.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановили, що до реалізації протиправної схеми причетна начальниця одного з відділів КК «Київавтодор», яка підписала акти щодо приймання виконаних робіт, а також керівник підрядної організації.

Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Фігурантці загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування щодо її спільника – керівника підрядної організації – наразі триває.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. Під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів. Зокрема, майже всі підрядники вирішили незаконно «компенсувати» витрати на логістику (перевезення та доставку матеріалів), хоча за умовами тендерів мали робити це за власний рахунок.