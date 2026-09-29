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Люди з автоматами перекрили вхід до університету на Львівщині: з’явилося пояснення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Люди з автоматами перекрили вхід до університету на Львівщині: з’явилося пояснення
На місці працюють співробітники Національної поліції України
фото: Ігор Зінкевич

На місці події працюють правоохоронці, які проводять заходи в межах кримінального провадження

У Дублянах Львівської області люди у формі та зі зброєю перекрили вхід до головного корпусу університету. На місці працюють співробітники Національної поліції України. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, пише «Главком».

За його словами, правоохоронці проводять необхідні заходи в межах кримінального провадження. Водночас у поліції поки не розкривають подробиць справи.

«Офіційно повідомляємо: на місці працює Національна поліція України. Поліцейські проводять заходи в межах кримінального провадження», – написав Зінкевич.

Він зазначив, що детальну інформацію щодо події буде оприлюднено після завершення необхідних процесуальних дій правоохоронців.

Наразі невідомо, у зв’язку з яким саме кримінальним провадженням правоохоронці працюють біля університету та хто саме перекрив вхід до будівлі. Інші обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що львівський міський голова Андрій Садовий заявив про виявлення у службовому автомобілі невідомого пристрою, який може бути апаратом для прослуховування. За його словами, знахідка має антену та SIM-карту. 

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Теги: кримінал Львівщина поліція

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Кримінал

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