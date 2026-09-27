Атака на Київ: у двох районах були влучання, є загиблий і постраждалі

Один із дронів влучив у будівлю СТО, інші – у нежитлові споруди

У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки безпілотників 27 вересня загинув чоловік. Також після влучань виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Солом'янський район

Один із безпілотників влучив в одноповерхову будівлю станції технічного обслуговування. Там спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

За іншою адресою дрон влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння займання рятувальники виявили тіло чоловіка. Цю пожежу також ліквідували.

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Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі в Києві ДСНС

Рятувальники закликали мешканців і гостей столиці під час повітряної тривоги не перебувати на відкритій місцевості та переходити в укриття.

Шевченківський район

Близько 09:20 стало відомо, що у Шевченківському районі було влучання в нежитлову будівлю. Троє людей постраждали, це жінка та двоє 16-річних дітей. Медики оглядають їх та надають допомогу.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання та пожежу в офісній будівлі у Солом'янському районі.

Крім цього, після атаки російських безпілотників зранку 27 вересня поблизу Броварів спалахнула масштабна пожежа. Над місцем займання здійнявся густий стовп диму, який видно здалеку. Через вітер його потягнуло у бік правобережної частини Києва.