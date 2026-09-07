Головна Київ Новини
search button user button menu button

У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня
Російський дрон влучив у багатоповерхівку Києва
скриншот відео

Чоловік дістав важке поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня

Кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня 2026 року зросла до дев'яти осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

«На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, 1 вересня внаслідок атаки на Київ вісім людей загинуло та ще п'ятеро постраждало, з них троє дітей.  Також зазначалося, що того дня у Борисполі четверо загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, 

Читайте також:

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська ракета Х-59МК2
Росія знову атакувала Одещину ракетами
9 серпня, 13:23
Київська електричка відновила рух після атаки РФ
Київська електричка зупиняла рух через атаку РФ: як курсує нині
12 серпня, 07:10
Зеленський закликав Європу не тримати перехоплювачі на складах
«Просто лежать на складах». Зеленський звернувся до Європи щодо перехоплювачів
16 серпня, 11:43
Падіння дрона у Румунії, березень 2026 року
Дрон залетів до Румунії під час масованої атаки РФ на Україну
20 серпня, 09:04
Обмеження для заїзду транспорту до рекреаційної зони «Наталка»
В'їзд до зони відпочинку «Наталка» у Києві обмежено паркувальними стовпчиками (відео)
11 серпня, 15:59
Затримання зловмисника, після якого поліцейські зіткнулися ще з одним завданням
«Гай Річі відпочиває»: киянин заліз у бочку зі смолою заради грабунку та розсмішив мережу
14 серпня, 14:24
Попри повторну атаку, «Фора» продовжує працювати у звичному режимі
Росія вдруге за короткий час вдарила по логістиці мережі «Фора»
20 серпня, 15:18
Спецпосланці президента США вперше приїхали до Києва
Стартували переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером
Вчора, 14:24
У столиці планують змінити тривалість комендантської години та схему роботи метро під час повітряних тривог
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
2 вересня, 17:33

Новини

У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня
У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня
Корпоратив на Київському морі: вітер відніс від берега 21 людину на SUP-дошках
Корпоратив на Київському морі: вітер відніс від берега 21 людину на SUP-дошках
На вулиці Миколи Закревського у Києві частково обмежено рух транспорту (схема)
На вулиці Миколи Закревського у Києві частково обмежено рух транспорту (схема)
У річці на Київщині після атаки дронів виявили небезпечні речовини
У річці на Київщині після атаки дронів виявили небезпечні речовини
Ракети, дрони чи масована атака: у Києві тривогу оголошуватимуть по-новому
Ракети, дрони чи масована атака: у Києві тривогу оголошуватимуть по-новому
Під час зустрічі Зеленського з посланцями Трампа у центрі Києва сталася пожежа
Під час зустрічі Зеленського з посланцями Трампа у центрі Києва сталася пожежа

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
113K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Українські компанії накопичили рекордні податкові борги
Сьогодні, 09:33
Маск підтримав німецьких ультраправих після перемоги на виборах
Сьогодні, 09:03
Посланці Трампа залишили Київ. «Укрзалізниця» влаштувала їм особливу вечерю
Сьогодні, 08:56
Дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойлу» в Пермі (відео)
Сьогодні, 08:32
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:07
В Україні до 25°, на сході місцями невеликий дощ: погода на 7 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua