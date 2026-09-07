У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 1 вересня

Чоловік дістав важке поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня

Кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня 2026 року зросла до дев'яти осіб. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

«На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 1 вересня внаслідок атаки на Київ вісім людей загинуло та ще п'ятеро постраждало, з них троє дітей. Також зазначалося, що того дня у Борисполі четверо загиблих, пошкоджено будинок, підприємство,