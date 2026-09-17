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Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти атакували склад у Подільському районі столиці
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Уночі російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами

Унаслідок нічної російської атаки на Київ зафіксовано влучання в складську будівлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію. 

«За попередньою інформацією, у Подільському районі фіксується влучання в складську будівлю. Служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, мер Віталій Кличко зазначив, що внаслідок нічної атаки постраждали 12 людей. Серед поранених – двоє дітей, 10 та 12 років. У лікарнях перебувають дев'ять постраждалих.

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.

Також у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали люди.

До того ж у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Київ війна

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