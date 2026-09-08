Путін відповів на мирний план Трампа масованим ракетним ударом по Києву
У столиці повітряна тривога тривала безперервно з вечора 7 вересня, а після короткого відбою почалася дронова небезпека
У ніч проти 8 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, спрямувавши основний вектор атаки на столицю та Київщину. Повітряна тривога «червоного» рівня в Києві тривала понад 10 годин поспіль – з 19:42 7 вересня до 05:40 8 вересня. Вже о 06:40 у місті знову оголосили тривогу через загрозу БпЛА. Про це повідомляє «Главком»
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення. П'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Руйнування та пожежі зафіксовано в п'яти районах столиці.
Наслідки нічної атаки на Київ:
- У Голосіївському районі зафіксовані падіння уламків на кількох локаціях. Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.
- У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.
- У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень. Також пошкоджена будівля, без пожежі.
- У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.
- У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.
На Київщині наслідки атаки зафіксовано у Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Білоцерківському районах. У Білій Церкві постраждала цивільна особа, пошкоджень зазнали житлові будинки, промислові підприємства, склади й автотранспорт. На всіх локаціях продовжують працювати підрозділи ДСНС, екстрені та комунальні служби.
Атака відбулася одразу після того, як спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які привезли до Києва оновлені мирні пропозиції Вашингтона, покинули Україну. Високі гості поїхали з Києва поїздом «Укрзалізниці» у ніч проти 7 вересня . Напередодні вони обговорювали їх із російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Віткофф і Кушнер представили оновлені версії попередніх мирних документів, адаптовані до нових обставин. Принципово нових ідей у пропозиціях було небагато. США намагаються відновити переговорний процес, який раніше зайшов у глухий кут.
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