Путін відповів на мирний план Трампа масованим ракетним ударом по Києву

У столиці повітряна тривога тривала безперервно з вечора 7 вересня, а після короткого відбою почалася дронова небезпека

У ніч проти 8 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, спрямувавши основний вектор атаки на столицю та Київщину. Повітряна тривога «червоного» рівня в Києві тривала понад 10 годин поспіль – з 19:42 7 вересня до 05:40 8 вересня. Вже о 06:40 у місті знову оголосили тривогу через загрозу БпЛА. Про це повідомляє «Главком»

Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення. П'ятьох постраждалих госпіталізували, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Руйнування та пожежі зафіксовано в п'яти районах столиці.

Наслідки нічної атаки на Київ:

У Голосіївському районі зафіксовані падіння уламків на кількох локаціях. Сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах, та на недобудований 26-поверховий будинок. Без пожежі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків пошкоджені та загорілися складські приміщення. Також сталося загоряння гаража біля приватного будинку та пошкоджений автомобіль.

У Подільському районі уламки впали на кількох локаціях нежитлової забудови. Сталися пожежі складських приміщень. Також пошкоджена будівля, без пожежі.

У Солом’янському районі внаслідок падіння уламків сталися пожежі в нежитловому приміщенні, а також у триповерховому та п’ятиповерховому житлових будинках.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в складських приміщеннях.

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Рятувальники приборкують пожежі та розбирають завали в районах Києва після ворожого удару фото: ДСНС Києва/Facebook

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На Київщині наслідки атаки зафіксовано у Броварському, Бориспільському, Фастівському, Обухівському та Білоцерківському районах. У Білій Церкві постраждала цивільна особа, пошкоджень зазнали житлові будинки, промислові підприємства, склади й автотранспорт. На всіх локаціях продовжують працювати підрозділи ДСНС, екстрені та комунальні служби.

Рятувальники гасять пожежі на місцях влучань фото: ДСНС Київщини

Ліквідація наслідків нічної атаки російських окупантів на Київщині фото: ДСНС Київщини

Атака відбулася одразу після того, як спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які привезли до Києва оновлені мирні пропозиції Вашингтона, покинули Україну. Високі гості поїхали з Києва поїздом «Укрзалізниці» у ніч проти 7 вересня . Напередодні вони обговорювали їх із російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Віткофф і Кушнер представили оновлені версії попередніх мирних документів, адаптовані до нових обставин. Принципово нових ідей у пропозиціях було небагато. США намагаються відновити переговорний процес, який раніше зайшов у глухий кут.