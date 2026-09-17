КМДА відмовилася відкривати наземну ділянку червоної лінії метро у тривогу

У міській владі пояснили, що зупинка потяга просто неба може фактично заблокувати пасажирів усередині

Наземна ділянка Святошинсько-Броварської лінії київського метро не працюватиме під час повітряної тривоги навіть за жовтого рівня загрози. У КМДА пояснили це ризиками для пасажирів у разі вимушеної зупинки потяга на відкритій ділянці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

За його словами, червона лінія має протяжну відкриту ділянку, якою потяги рухаються протягом кількох станцій. Якщо під час повітряної тривоги потяг зупиниться між ними, евакуація пасажирів буде ускладнена через контактне обладнання під високою напругою.

«Евакуювати пасажирів звідти дуже важко, а така ситуація може бути, це не якісь виключення, вона може траплятися кожного дня», – пояснив Пантелеєв.

Водночас на Сирецько-Печерській, зеленій, лінії метро відкрита ділянка значно коротша. За словами посадовця, потяг може встигнути її проїхати та не зупинятися просто неба. «Оця ділянка на «зеленій» гілці невеличка, тому потяг її проїжджає і не зупиняється», – розповів заступник голови КМДА.

З 10 вересня зелена лінія метро продовжує працювати під час жовтого рівня загрози – «Дронова небезпека». Якщо рівень загрози підвищується до червоного, потяги проїжджають відкриту ділянку без зупинок та продовжують рух під землею.

Для сполучення між правим та лівим берегами столиці під час повітряних тривог місто запустило додаткові автобусні та тролейбусні маршрути. У КМДА стежать за пасажиропотоком та за потреби планують збільшувати кількість рухомого складу.

У міській адміністрації також зазначили, що після перших днів роботи за новими правилами ситуація з пересуванням між берегами Дніпра поступово стабілізувалася.

Нагадаємо, з 10 вересня у Києві набули чинності нові правила роботи міського транспорту під час повітряних тривог. Зміни також торкнулися роботи торговельно-розважальних центрів.