Загибель підлітка на електросамокаті. Тернопіль ухвалив рішення посилити контроль

Трагедія з 13-річним хлопцем змінила контроль за електросамокатами у Тернополі

Поліцейські приділятимуть особливу увагу неповнолітнім, які користуються електросамокатами

Після загибелі 13-річного хлопця, який упав з електросамоката у Тернополі, правоохоронці посилять контроль за дотриманням правил користування таким транспортом у місті. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко, пише «Главком».

За його словами, він уже дав відповідне доручення поліцейським. Особливу увагу правоохоронці звертатимуть на неповнолітніх, які керують електросамокатами.

Зюбаненко також звернувся до батьків із проханням контролювати, на яких електросамокатах їздять їхні діти, де вони пересуваються, з якою швидкістю та чи використовують засоби захисту.

«Я дав доручення посилити контроль за дотриманням правил користування електросамокатами у Тернополі. Поліцейські особливу увагу звертатимуть на неповнолітніх за кермом», – заявив він. За фактом загибелі дитини слідчі відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, смертельна подія сталася 15 вересня близько 19:20 на вулиці Бродівській у Тернополі. За попередніми даними поліції, 13-річний хлопець їхав на електросамокаті Kukirin G2 тротуаром у напрямку вулиці Збаразької. Він не впорався з керуванням та впав. Унаслідок падіння дитина отримала тяжкі травми. Медики надавали хлопцеві допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав патрульну поліцію та Національну поліцію посилити контроль за дотриманням правил. Він нагадав, у місті діють правила користування електросамокатами. До 10 років дітям можна їздити лише з дорослими, від 10 до 16 років – самостійно, виключно на тротуарах та пішохідних доріжках, але зі швидкістю до 5 км/год. Від 16 років дозволений рух велодоріжками та велосмугами зі швидкістю до 20 км/год.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту.

До слова, протягом останніх півтора року українські суди розглянули щонайменше 132 справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами за участю електросамокатів.