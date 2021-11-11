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    В Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину: рішення суду

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    На думу Феміди, карантинні обмеження повинні бути необхідними у демократичному суспільстві, носити терміновий характер з урахуванням відповідних наслідків їх застосування. - В Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину: рішення суду
    На думу Феміди, карантинні обмеження повинні бути необхідними у демократичному суспільстві, носити терміновий характер з урахуванням відповідних наслідків їх застосування.
    фото: depositphotos

    На Закарпатті Феміда визнала винним адміністратора закладу громадського харчування і оштрафувала на 34 тис. грн

    Закарпатський апеляційний суд вважає, що карантинні (обмежувальні) заходи, які застосує Кабінет Міністрів України, є співрозмірними загрозі поширенню інфекційних захворювань та спрямовані на забезпечення захисту здоров`я громадян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 листопада.

    На думу Феміди, «карантинні обмеження повинні бути необхідними у демократичному суспільстві та пропорційними переслідуваній законній меті, заздалегідь передбаченими, носити терміновий характер з урахуванням відповідних наслідків їх застосування». При цьому карантинні обмеження повинні періодично переглядатися з метою вирішення питання про необхідність їх продовження або скасування.

    «Запобігання поширенню інфекційних захворювань є підставою для обмеження свободи пересування, зібрань, приватного та сімейного життя, відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод… Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, під законною метою необхідно розуміти встановлення конкретних, вимірних, досяжних, реалістичних цілей на зміну та покращення ситуації в майбутньому. У цьому випадку такою метою є запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 про, що прямо зазначено у відповідній постанові Кабінету Міністрів України», – сказано у постанові суду.

    Таких висновків апеляційний суд дійшов після того, як переглянув рішення Ужгородського міськрайонного суду від 17 вересня 2020 року. Суд першої інстанції визнав винним адміністратора закладу «Паб Хаус» у порушенні правил карантину і оштрафував на 62 тис. грн. Чоловік допустив роботу закладу з прийому відвідувачів попри заборону, яку винесла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної адміністрації.

    Апеляційний суд наголосив: попри попередження працівників поліції дотримуватися протиепідемічних заходів адміністратор закладу не вчинив будь-яких дій, щоб відвідувачі закладу покинули приміщення.

    При цьому апеляція зменшила суму штрафу для порушника. Тепер він заплатить не 62 тис. грн, а 34 тис. грн.

    Постанова апеляційного суду набирає законної сили і не підлягає оскарженню.

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    Теги: суд Україна карантин коронавірус
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    В Україні можна обмежувати свободу пересування під час карантину: рішення суду