Кличко розповів, коли послаблять карантин у Києві
Про послаблення обмежень у столиці говорити зарано
Київ послаблюватиме запроваджені обмеження, як тільки динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі ТРК «Київ».
Але сьогодні, як зазначив мер, про це говорити поки зарано. Оскільки кількість хворих останніми днями в столиці зростає.
«Заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю. Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, аби не допустити цього. Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки», – підкреслив мер столиці.
Кличко також зазначив, що сьогодні в Києві працюють 143 пункти вакцинації, але після запровадження суворих обмежень до них почалися черги.
«Ми вже тривалий час закликаємо людей іти вакцинуватися. З весни цього року, коли відкрили перші пункти. Переконували в ефірах, в інтерв’ю, запустили соціальну рекламу. Але тільки тепер, коли запровадили суворі обмеження, і коли люди побачили, наскільки стрімко розповсюджується хвороба, вони масово пішли вакцинуватися», – сказав Кличко.
Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення навчального процесу в столичних школах. За словами мера, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями фахівців – медиків, епідеміологів.
«Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. А це – збільшення кількості хворих серед дорослих. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями. От один клас, наприклад, це 25-30 учнів. А вони ще спілкуються і з учнями інших класів, а потім вдома – з батьками, близькими родичами. Це велике коло ризику зараження виходить, тому ми ухвалюємо рішення згідно з рекомендаціями медиків. І сьогодні головне – розірвати ланцюг захворюваності. Тому я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання, щоб зберегти їх здоров’я і здоров’я та життя їх близьких. Як тільки епідеміологічна ситуація поліпшиться, учні повернуться до школи», – підкреслив Кличко.
Нагадаємо, 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.
Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.
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