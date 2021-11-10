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    У столичних лікарнях рекордна кількість дітей, хворих на коронавірус

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    Наразі в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання - У столичних лікарнях рекордна кількість дітей, хворих на коронавірус
    Наразі в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання
    фото з відкритих джерел

    Наступного тижня столичні школи працюватимуть у дистанційному режимі

    У зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у Києві наступного тижня учні столичних шкіл, зокрема, молодшої школи продовжать навчання в дистанційному режимі. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час термінового онлайн-брифінгу.

    «У Києві збільшується кількість хворих дітей. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також – їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення, – сказав мер. – Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада. Піклуйтеся про своїх близьких! Не будьте легковажними. Далеко не всі сьогодні легко і без наслідків хворіють на коронавірус».

    Кличко повідомив, що останніми тижнями до столичних лікарень госпіталізують все більше хворих на коронавірус дітей. Бо штам «Дельта», як зазначають медики, – більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей – з наслідками та ускладненнями.

    «Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!» – підкреслив Кличко.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1740 осіб, померли 73 людини.

    З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Віталій Кличко Київ діти школа коронавірус
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    У столичних лікарнях рекордна кількість дітей, хворих на коронавірус