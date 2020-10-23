Днями демонтують зайві поверхи скандальної недобудови біля Софії Київської (фото)



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Висотність скандальної будівлі буде зменшена до 27 м Фото: КМДА

Проти будівництва в буферній зоні Софії Київської боролися 12 років

У недобудові на вул. Олеся Гончара, 17-23, що знаходиться у буферній зоні Софії Київської, днями розпочнеться масштабний демонтаж останніх поверхів до дозволеної граничної відмітки висотності. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Нарешті дванадцятирічна історія з недобудовою на вулиці Гончара доходить до логічного завершення! Разом з активістами та небайдужим громадянам міська влада підписала меморандум з новими власниками будівлі про демонтаж останніх поверхів до дозволеної граничної відмітки висотності», – розповів Мондриївський.

За його словами, дозвіл на порушення благоустрою вже отримано, тож найближчим часом мешканцям сусідніх будинків доведеться набратися терпіння та дочекатися кінця демонтажу.

«Будь-яке будівництво має відбуватись відповідно до норм і правил. Особливо це стосується центральної історичної зони та буферної зони Національного заповідника «Софії Київської», що знаходиться під постійним наглядом ЮНЕСКО. Це позиція міста та особисто мера Віталія Кличка», – наголосив Мондриївський.

Він додав, що такого результату вдалося досягти лише завдяки злагодженій безупинній роботі активістів Марини Соловйової, Ірини Никифорової, директора Національного заповідника «Софії Київської» Нелі Куковальської та за повного сприяння міської влади.

Раніше повідомлялося, що активісти та столична влада змусили забудовника, який зводить будинок у буферній зоні Софії Київської, зменшити майже на третину висотність будівлі. Проти цього будівництва висотою в 36 метрів активісти боролися 12 років. Коли забудовник на вул. Гончара, 17-23 помінявся, він підписав з активістами та київською владою меморандум про приведення висотності до вимог чинного законодавства 27 метрів.