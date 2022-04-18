На Київщині утворилося кладовище розстріляних автівок (відео)

У машинах їхали мирні люди, цілі родини, які хотіли евакуюватися

Голова Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба показав одне з «кладовищ» розстріляних автівок в області. Відео він оприлюднив на своєму Telegram-каналі.

У машинах їхали мирні люди, цілі родини, які хотіли евакуюватися. Часто машини спалені вщент. На деяких на склі є написи «діти» та сліди від куль.

«Так виглядає «руській мір», з яким прийшли окупанти в Україну», – написав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що у місті Буча Київської області з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній із автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений.

Нагадаємо, 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

Також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.