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До Києва приїхав мер Брюсселя із подарунками (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва приїхав мер Брюсселя із подарунками (фото)
Мером Брюсселя Філіп Клоз та очільник столиці Віталій Кличко
фото: пресслужба Віталія Кличка

Кличко подякував бельгійській столиці за політичну, економічну та гуманітарну підтримку України

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з мером Брюсселя Філіпом Клозом, державним секретарем Брюссельського столичного регіону Паскалем Сметом та делегацією бельгійської столиці, які прибули до Києва. Про це повідомляє пресслужба Кличка.

Європейські партнери передали українській столиці від Брюсельського столичного регіону дві сучасних карети швидкої допомоги та медичне оснащення. 

«Ці швидкі допомагатимуть рятувати здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів. Також Київ отримав 20 колісних крісел для переміщення пацієнтів, які не можуть рухатися самостійно. Їх передамо в один з медзакладів міста, де лікуються поранені військові. Зауважу, рівно рік тому Філіп Клоз відвідував Київ, щоб підтримати його жителів. І тоді він теж передав українській столиці дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання», – розповів мер.

Кличко подякував меру Брюсселя, що в цей складний для України час бельгійська столиця не припиняє надавати Україні політичну підтримку, а також економічну та гуманітарну допомогу. Місцева влада Брюсселя та уряд Бельгії допомагають постраждалим від російської навали містам України. Бельгія надала прихисток тисячам українських біженців, які рятуються від війни. Також надає їм необхідну медичну і соціальну допомогу.

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«У листопаді минулого року в Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. Організувати його й зібрати потенційних інвесторів, які хочуть допомогти Києву та Україні, запропонував саме мер Брюсселя Філіп Клоз. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну «Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва». Сьогодні відбудеться наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів», – додав очільник столиці.

Під час візиту до України делегація Брюсселя вже відвідала постраждалі від російських варварів передмістя Києва. А також побуває в одній із київських комунальних лікарень та реабілітаційному центрі. Також разом з мером Брюсселя Кличко започаткує «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці та висадять дерева.

Раніше Кличко показав, які вагони метро Польща передала Україні.

Теги: Віталій Кличко Бельгія Брюссель Київ

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