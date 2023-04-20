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Кличко розповів, як Київ готується до ймовірної атаки ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кличко розповів, як Київ готується до ймовірної атаки ворога
Міський голова переконаний, що росіяни все ще не передумали захопити столицю України
фото з відкритих джерел

Віталій Кличко: «Київ був і залишається метою агресора»

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що російські загарбники не полишили спроб захопити столицю України, але ЗСУ стали сильнішими, ніж рік тому. Безпековою ситуацією у столиці міський голова поділився в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця. Але Київ зараз захищений набагато краще, ніж місяць тому, ніж пів року тому, тим більше ніж рік тому. Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому. Підготовлені, озброєні, а також розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії», – зазначив Кличко.

Міський голова переконаний, що росіяни все ще не передумали захопити столицю України. «Ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубах, так можна такою мовою сказати», – уточив Кличко.

В інтерв’ю згадується й про те про те, що ключовою потребою залишається протиповітряна оборона. Хоч, за словами мера, зброя – не зона його відповідальності, але він нагадав, що від російських ракет, за даними мера, загинули 162 людини. Серед вбитих – п’ятеро дітей.

У Києві було зруйновано близько 800 будинків, 417 з яких – житлові. Раніше він повідомляв, що за рік від 24 лютого 2022-го року, у місті 680 разів лунала повітряна тривога, а «Київська служба порятунку» 48 разів виїжджала на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.

Нагадаємо, 19 квітня мешканці району Осокорки, що на лівому березі столиці, стверджують, що бачили дуже яскравий спалах, який освітив весь мікрорайон. Також про це заявляють мешканці Печерська. Водночас вибуху очевидці не чули.

Теги: росіяни 24 лютого тривога столиця озброєння зброя Віталій Кличко

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