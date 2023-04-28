Кличко зустрівся з держсекретарем США Блінкеном: деталі переговорів

Мер столиці закликав партнерів посилити допомогу Україні

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні, 28 квітня, зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч пройшла в межах Саміту мерів Північної та Південної Америки. Очільник Києва закликав посилити підтримку України, щоб нарешті зупинити країну-терориста і притягнути до відповідальності за воєнні злочини. Про це Кличко повідомив в Telegram.

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«Країна-терорист має бути покарана, воєнні злочинці – притягнуті, нарешті, до відповідальності! Бо Росія не збирається зупинятися. І продовжує вбивати мирних українців, зокрема, жінок і дітей. Цілеспрямовано бомбить житлові будинки, чинить геноцид українського народу. І чим швидше цивілізований, демократичний світ допоможе Україні зупинити варварів, тим швидше буде мир і стабільність в Європі. На цьому я сьогодні наголосив у Денвері, на саміті мерів, під час зустрічі з Державним секретарем Ентоні Блінкеном», – зазначив Кличко.

Мер Києва підкреслив, що в цей критичний момент допомога партнерів має бути посилена. І збройна, і економічна.

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Також Кличко у Вашингтоні провів зустрічі з американськими політиками та членами уряду США, на яких також наголошував на необхідності посилення військової та фінансової підтримки України.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що російські загарбники не полишили спроб захопити столицю України, але ЗСУ стали сильнішими, ніж рік тому.