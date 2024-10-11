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До переліку найкращих вишів світу потрапили п'ять київських університетів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До переліку найкращих вишів світу потрапили п'ять київських університетів
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у рейтингу кращих вузів світу
фото з відкритих джерел

Загалом до рейтингу World University Rankings 2025 увійшли 17 українських університетів

П'ять столичних вузів потрапили до переліку найкращих вишів світу за версією World University Rankings 2025 від агенції Times Higher Education. Про це повідомляється на сторінці агенції. 

Столичні освітні заклади розташувалися в рейтингу у діапазоні 1501+ і серед них:

  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Національний авіаційний університет;
  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Серед українських університетів найкращим визнали Сумський державний університет, який зайняв позицію в діапазоні 801-1000.

Загалом до рейтингу World University Rankings 2025 увійшли 17 українських університетів. Це на три більше, ніж минулого року.

На першому місці опинився Оксфордський університет із Великої Британії, друге місце посів Массачусетський технологічний інститут, а третє – Гарвардський університет.

Раніше повідомлялося, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024 (також відомий як Шанхайський рейтинг). Він став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до рейтингу,

Теги: рейтинг університет вуз

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