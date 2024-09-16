Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом

У Нідерландах люди найкраще вміють розподіляти час на роботу на відпочинок

Нідерланди та Норвегія є найкращими країнами для тих, хто хоче мати і гарну роботу і більше вільного часу на відпочинок, а Туречина та Чорногорія пасуть задніх

Цього року низка європейських країн перейшла на чотириденний робочий тиждень. Експерти вважають, що такий графік покращує продуктивність та позитивно впливає на сон. Нещодавнє дослідження, проведене компанією MattressNextDay, показало: співробітники, які працюють чотири дні на тиждень замість п'яти, виграють годину нічного сну. Про це пише Еuronews.

У середньому європейцям вдається спати близько семи годин на добу, хоча це число варіюється в залежності від таких факторів, як баланс між роботою та особистим життям, якість повітря та кількість денного світла. У ході дослідження аналізувалися дані з 36 європейських країн для того, щоб визначити, в яких із них баланс між роботою і сном кращий, а в яких гірший.

Мартін Сілі, виконавчий директор (CEO) компанії MattressNextDay, пояснив: «Баланс між роботою та сном – це ключ до продуктивності та здоров'я. Виникає спокуса пожертвувати сном заради роботи, але реальність така, що неповноцінний відпочинок негативно позначається на нашій зосередженості, креативності та здатності приймати рішення. Якісний сон допомагає нам відновити сили, щоб ми могли працювати з максимальною віддачею та справлятися з труднощами дня».

Нідерланди мають найоптимальніший режим

Нідерланди очолили рейтинг країн Європи із найкращим співвідношенням часу роботи та сну. Згідно з дослідженням Science Advances 2016 року, нідерландці сплять у середньому вісім годин і п'ять хвилин, а робоче навантаження – одне з найменших – у середньому по 32,2 години на тиждень.

Обидва ці фактори пояснюють, чому саме у Нідерландів один із найвищих показників задоволеності роботою (вище лише у Фінляндії, Данії та Ісландії), згідно з нещодавнім звітом аналітичної компанії Gallup.

Це, у свою чергу, допомагає компаніям уникати плинності кадрів та додаткових витрат на повторний найм та навчання. Крім того, згідно з звітом Gallup, Нідерланди високо розташовуються в топ країн світу, в яких співробітники найменш схильні до стресу. Греція, Мальта та Кіпр, наприклад, займають нижні рядки цього рейтингу.

Одна зі звичок, яка, мабуть, допомагає нідерландцям дотримуватися правильного режиму, – пити ранкову каву на вулиці, щоб увібрати якомога більше раннього сонячного світла. Така практика допомагає регулювати циркадний ритм та підвищує якість сну, збільшує продуктивність діяльності.

В Австрії також дуже хороший показник балансу між роботою та сном: у середньому австрійські співробітники працюють 33,6 години на тиждень, а сплять сім-вісім годин. У цій країні не лише відносно короткий робочий тиждень, а й значно обмежені понаднормові, а деякі компанії пропонують гнучкий графік роботи. Втім, незабаром все може змінитись і австрійцям таки доведеться працювати більше.

Секрет Норвегії у свіжому повітрі

Норвегія теж увійшла до країн з оптимальним співвідношенням роботи та сну. Середньостатистичний норвежець працює 33,9 години на тиждень. Примітно, що норвежці люблять проведення часу на свіжому повітрі та різноманітні види активного відпочинку, такі як лижі, походи тощо. Ця концепція навіть має назву – Friluftsliv, що перекладається як «життя на свіжому повітрі». Ці фактори зміцнюють здоров'я (наприклад, нормалізують кров'яний тиск та рівень вітаміну D) та позитивно впливають на сон, а також знижують стрес та покращують настрій.

У спальнях норвежців підтримується прохолодна температура, що також покращує якість сну. Як правило, у кожного в парі є окрема ковдра, від чого знижується кількість пробуджень. А традиційні походи в сауни роблять його глибшим.

У Туреччині та Чорногорії забагато працюють

Туреччина, Сербія та Чорногорія входять до країн із найгіршим балансом між роботою та сном. Турки працюють найбільше в Європі, середня тривалість робочого тижня в країні становить 44,2 години, тому часу на відпочинок і релакс залишається дуже мало.

Негативно дається взнаки і нестабільна економічна ситуація в країні. Високий рівень інфляції, стрімко зростаючі відсоткові ставки, високий рівень безробіття і захмарні ціни на житло – все це змушує працівників працювати більше і довше, щоб дозволити собі та своїй родині найнеобхідніше. Не дивно, що задоволеність роботою в Туреччині становить лише 61%. Хоча і тут уряд задумується над тим, аби зменшити час роботи.

Чорногорія посідає друге місце в Європі за тривалістю робочого тижня – в середньому 43,4 години. Це частково пояснюється культурою праці, що склалася у країні під впливом балканських традицій, у якій цінується старшинство та ієрархічні структури. Проте місцева влада взялася за вирішення проблеми, оголосивши у квітні про скорочення робочого дня на одну годину.