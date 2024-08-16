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Виш з України вперше потрапив до титулованого світового рейтингу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Виш з України вперше потрапив до титулованого світового рейтингу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2017 році був єдиним українським закладом вищої освіти, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу з математики
фото: Ярослав Храмов

Київський університет визнано одним із тисячі найкращих світових університетів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024 (також відомий як Шанхайський рейтинг). Він став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до рейтингу, йдеться на сторінці університету у Facebook та на сайті Міносвіти.

Всього до рейтингу увійшло 1000 університетів. КНУ опинився в останній сотні кращих світових закладів вищої освіти.

Очолили список американські виші, вони посіли найвищі місця:

  • на першому місці опинився Гарвардський університет;
  • на другому – Стенфордський університет;
  • на третьому – Массачусетський технологічний інститут. 

Також одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії – Кембриджський та Оксфордський. Вони посіли 4-те та 6-те місця відповідно.

Академічний рейтинг світових університетів (ARWU) вперше оприлюднили у червні 2003-го року. Відтоді його публікують щорічно. Цей рейтинг є найстарішим з глобальних, який має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках. 

Фахівці рейтингу розглядають усі виші, які мають відомих випускників, зокрема лауреатів Нобелівської премії та тих, дослідників, чиї статті були опубліковані в авторитетних наукових журналах (наприклад, Nature).

Університети оцінюють за кількома критеріями:

  • якість освіти та факультету (йдеться про персонал, викладацький склад і науковців);
  • результати проведених досліджень, наукові публікації;
  • академічну успішність закладу.

Нагадаємо, Київський університет імені Тараса Шевченка у 2024 році відзначає 190-річчя з дня відкриття.

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Теги: рейтинг Facebook університет

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