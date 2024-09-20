Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі

Люксембург став найбагатшою країною світу у 2024 році

Люксембург значно випереджає інших із ВВП на душу населення, і демонструє результати вп’ятеро більші, ніж у США

Названо найбагатші та найбідніші країни світу. Рейтинг з урахуванням валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення представив Міжнародний валютний фонд (МВФ), пише Jagran Josh.

Для визначення найбагатших країн світу та складання рейтингу International Monetary Fund (IMF) експерти використовують три основні критерії:

ВВП душу населення – підсумовуються всі випущені товари та надані послуги державою протягом року і діляться кількість жителів.

Диверсифікація експорту – оцінюється кількість товару, що надається експорту (якщо експортний кошик країни складається з кілька типів сировинної продукції, її не можна оцінювати як прогресивну з економічного розвитку).

Рівень інтеграції до світової фінансової системи – враховується, наскільки активно держава бере участь у міжнародній торгівлі.

Найбідніші країни світу розташовані в Африці, а ось із найбагатшими вийшло досить цікаво. «Всесвітній банкір» Швейцарія цього разу не зайняла ні першого, ні другого місця.

На першому місці розташована мініатюрна європейська країна Люксембург. Населення Люксембургу складає всього близько 653 тис. людей. А ВВП на душу населення за підрахунками МВФ становить $143 742. Ірландія стала другою із показником $133 895.

Наступною найбагатшою точкою на карті також не дуже очікувано виявився спеціальний адміністративний район Китаю на півдні країни Макао. Її ВВП на душу населення: $134 140. Першу пятірку замикає Катар із показником ВВП $112,282

Швейцарія, яка традиційно вважається лідером за рівнем життя населення стала лише сьомою з ВВП на душу населення: $91 931.

За нею у рейтингу крихітна країна Європи Сан Марино з результатом у $86 998.

Також у рейтигу було помічено такі країни як:

Сінгапур із ВВП на душу населення: $133 737.

США – «найбагатша країна» до першої п'ятірки також не потрапила. Тут ВВП на душу населення: $85 372.

Норвегія – відзначилась серед скандинавів з результатом $82 831, і зайняла 10 місце у переліку.

Як пише видання, Люксембург лідирує у світовому рейтингу ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Ірландія та САР Макао. Цей аналіз підкреслює вплив чисельності населення та спеціалізованих економік на розподіл багатства, а також розуміння того, як менші країни з багатими ресурсами, такі як Сан-Марино та Катар, досягають високого доходу на душу населення.

Як зазначає видання, менші країни часто входять до числа найбагатших завдяки сукупності унікальних факторів. Високий ВВП на душу населення є звичайним явищем, оскільки їхня економічна продукція розподіляється між меншими групами населення, як це видно в Люксембурзі. Багато спеціалізуються на таких галузях, як фінанси, туризм або природні ресурси, максимізуючи ефективність і дохід, як-от Сінгапур і Катар. Сприятлива податкова політика залучає іноземні інвестиції, ще більше збільшуючи добробут.

Економіки також процвітають завдяки міжнародній торгівлі через обмежені внутрішні ринки, тоді як висока продуктивність та інвестиції в освіту забезпечують кваліфіковану робочу силу. Нарешті, стабільне політичне середовище та ефективне управління зміцнюють економічну впевненість, дозволяючи цим націям підтримувати процвітання, незважаючи на їхні розміри.

До слова, серед найменш популярних міст для подорожей в Європі опинився саме Люксембург. Торік місто відвідало менше ніж мільйон туристів.Виявилося, що туристи навіть не розглядають Люксембург як місто для подорожі. Навіть для одноденної мандрівки. І це підтверджує туристична статистика.