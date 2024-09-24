20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича

Двадцять років тому на Віктора Януковича здійснили «замах»

Рівно 20 років тому в Івано-Франківську народився легендарний мем і було зняте відео, яке багато хто пам’ятає і сьогодні, коли у Віктора Януковича кинули яйцем. Главком зібрав матеріали та пригадав ту історичну подію.

24 вересня кандидат у президенти України Віктор Янукович приїхав в Івано-Франківськ, де у нього був не дуже великий рейтинг та довіра від місцевого населення. Одразу після того, як Янукович вийшов із автобуса, у нього кинули яйцем. Тодішній прем'єр-міністр майстерно та по-акторськи впав, нібито йому в серце вистрілив снайпер з даху, а не жбурнули крихке яйце.

«Героєм» епізоду виявився 17-річний студент-економіст Дмитро Романюк. А відео, яке стало легендарним, можна сьогодні побачити лише в архіві 5 каналу, так як із всіх інших ресурсів відео було видалене після численних погроз зі сторони тодішньої влади.

Романюк через два десятки років після того інциденту заявив, що, якби тоді переміг не Ющенко, а Янукович, то, скоріш за все, юному економісту довелось би відсидіти чималий термін у в’язниці.

На Дмитра Романюка відкривали кримінальне провадження фото з відкритих джерел

Через 11 років колишній студент став кандидатом економічних наук, а своє життя вирішив пов'язати з державними установами. Спочатку він очолював наглядову раду компанії з управління активами й займався питаннями інвестицій.

У жовтні 2019 року Дмитро Романюк став заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. За свої 37 років життя Дмитро Романюк змінив близько 11 місць роботи. Саме така кількість вказана на його офіційній сторінці у Facebook. З Івано-Франківська економіст переїхав до Києва й, ба більше, певний час працював в Офісі президента України на посаді Головного спеціаліста. Зараз він очолює Бізнес Асоціацію Івано-Франківська – неприбуткового «об'єднання власників та ТОП-менеджменту бізнесу Івано-Франківська, які зацікавлені в розвитку підприємництва міста».