У Львові засновано фонд на честь матері і трьох доньок, яких убила Росія

Ендавмент дозволить щороку генерувати стипендію у пам’ять про Євгенію, Ярину, Дарію та Емілію Базилевич

В Українському католицькому університеті (УКУ) створено стипендіальний фонд імені Євгенії Базилевич та її доньок, 21-річної Ярини, 18-річної Дарії та 7-річної Емілії, які загинули 4 вересня 2024 року у Львові від російського обстрілу. Про це повідомив УКУ.

«У пам’ять про студентку УКУ Дарію Базилевич, її маму Євгенію і сестер Ярину та Емілію, Український католицький університет спільно з батьком Ярославом Базилевичем та Національною скаутською організацією України Пласт започатковують сталий стипендіальний іменний фонд (ендавмент)», – йдеться в повідомленні.

Ціль фонду – зібрати 100 тис. доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію, щоб наслідувати ті ідеали і принципи, які засвідчили своїм життям сестри Базилевич та їхня мама. В університеті також нагадали, що всі вони були ще й активними пластунками.

«Ендавмент дозволить щороку генерувати стипендію у пам’ять про Євгенію, Ярину, Дарію та Емілію Базилевич. Так університет зможе покривати витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити свою освіту», – пояснює УКУ.

Ярослав Базилевич, батько трьох донечок, поділився: «Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком: я мав скарб і завжди розумів, що це скарб – мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними та пишаюся надалі. У них мало бути все попереду – у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади – все решта ампутовано! Тож прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії і Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена».

Нагадаємо, що в ніч на 4 вересня, під час чергового масованого обстрілу, російська ракета забрала у Львові життя Дарії, її двох сестер Ярини та Емілії та їхньої мами Євгенії в той час, коли вони перебували на сходовій клітці свого будинку, ховаючись під час повітряної тривоги.

6 вересня Львівщина попрощалася з Євгенією Базилевич і її трьома доньками