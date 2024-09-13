Штучний інтелект назвав найщасливіші місця для відпочинку

Перші три сходинки серед щасливих місць у світі займають Озерний край у Великій Британії, а також Норвегія та Нова Зеландія

Штучний інтелект назвав місця відпочинку, де туристи найбільш щасливі. Так, штучний інтелект, використовуючи технологію розпізнавання облич, проаналізував тисячі фотографій у соцмережах, щоб з'ясувати, які місця викликають найтепліші усмішки на обличчях туристів. Дослідники проаналізували 100 популярних місць відпочинку у всьому світі, і результати виявилися несподіваними – насправді по щастя треба їхати зовсім не на популярні пляжі. Результати оприлюднила компанія Insureandgo.

Рейтинг щастя очолив британський Озерний край з оцінкою 88,4 зі 100. Далі згадувались норвезькі Лофотенські острови і Квінстаун у Новій Зеландії. Цікаво, що до рейтингу увійшов Стамбул, який критикують за надвисокі ціни на оренду житла.

«Нам було неймовірно цікаво дізнатися, чи заповнені певні популярні туристичні місця більшою кількістю усміхнених туристів, ніж інші», – заявив Рассел Уоллес з InsureandGo.

Повний список «місць щастя» виглядає так:

Озерний край, Велика Британія, 88.4

Лофотенські острови, Норвегія, 85.2

Квінстаун, Нова Зеландія, 84.2

Ванкувер, Канада, 83,5

Золотий Берег, Австралія, 81.3

Гонконг, Китай, 80,8

Острів Скай, Велика Британія, 79.1

Панама-Сіті, Панама, 77,8

Веллінгтон, Нова Зеландія, 77.4

Нью-Форест, Велика Британія, 77.3

Графство Керрі, Ірландія, 77.1

Куала-Лумпур, Малайзія, 77

Палаван, Філіппіни, 76.9

Лісабон, Португалія, 76.9

Барселона, Іспанія, 76.7

Корнуолл, Велика Британія,76

Плайя-дель-Кармен, Мексика, 75,9

Нью-Йорк Сіті, США, 75,6

Стамбул, Туреччина, 75

Пхукет, Таїланд, 74,6

До слова, Париж більше не є найромантичнішим місцем, адже туристи знайшли заміну. Опитування, проведене аналітиками Talker Research серед більш ніж 2 тис. жителів США, показало дивовижні результати: перше місце у списку найкращих романтичних напрямків посів острів Мауї, який витіснив із п'єдесталу французьку столицю.