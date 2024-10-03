«Газпром» очолив рейтинг найзбитковіших компаній Росії

РосЗМІ: У першій половині 2024 року російський «Газпром» отримав збиток на суму $5,56 млрд (480 млрд рублів)

Російський «Газпром», якого до вторгнення Росії в Україну називали монополістом ринку, за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд (583,1 млрд рублів) і став найзбитковішою компанією Росії. Про це повідомляє російський Forbes.

У першому півріччі 2024 року «Газпром» нібито вийшов на чистий прибуток у розмірі майже $12 млрд (1,1 трлн рублів). Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС писав, що у першій половині 2024 року російський «Газпром» отримав збиток на суму $5,56 млрд (480 млрд рублів).

На другому місці рейтингу російського Forbes – Амурський газохімічний комплекс – спільне підприємство російського «Сібур Холдинг» і китайського Sinopec. Старт виробництва на підприємстві перенесли на 2027 рік через введення західних санкцій на постачання обладнання.

До пʼятірки найзбитковіших російських компаній також потрапили Ozon ($450 млн чистих збитків), Об'єднана авіабудівна корпорація Ростеху ($360 млн чистих збитків) та соціальна мережа VK ($360 млн чистих збитків).

Загалом, за підсумками 2023 року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив $9,4 млрд (900 млрд рублів).

Нагадаємо, що Кремль планував у 2024 році ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років. За даними британської розвідки, у 2023 році доходи «Газпрому» впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно у 629 млрд рублів ($6,9 млрд). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність «Газпрому».

До слова, майбутнє Росії – за мегаполісами, а тому необхідно перестати рятувати маленькі міста та селища, що вимирають. Таку заяву зробив перший заступник генерального директора російського «Газпрому» Ілля Козлов на будівельному форумі 100+, передають російські ЗМІ.

Топменеджер «Газпрому» пропонує владі провести інвентаризацію таких міст. Козлов вважає, що спрямовувати гроші необхідно містам із населенням понад 50 тис. осіб, де є розвиток та приріст населення.