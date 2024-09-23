У США зафіксовано найбільший стрибок рейтингу політика за останні 23 роки

Американці віддають перевагу Гарріс над Трампом у сприйнятті її компетентності, ефективності та психічного і фізичного здоров’я

Нове загальнонаціональне опитування NBC News показало, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа на 5% серед зареєстрованих виборців. Про це повідомляє NBC News.

Після того, як Гарріс стала кандидаткою від Демократичної партії на пост президента, 48% опитаних виборців заявили, що ставляться до неї позитивно. Це є значним підвищенням порівняно з 32% у липні.

Опитування демонструє, що популярність Гарріс зросла, тоді як Трамп має підтримку 40% опитаних. Результати збігаються з іншими національними опитуваннями, зокрема з дослідженням Reuters/Ipsos, яке показало перевагу Гарріс 47% на 42%.

Це найбільший стрибок рейтингів політиків, опитаних NBC, відколи популярність президента Джорджа Буша-молодшого зросла після атак 11 вересня 2001 року.

Опитування також показує, що Гарріс має перевагу над Трампом у сприйнятті її компетентності, ефективності та психічного і фізичного здоров’я:

Гарріс отримує 64% голосів у категорії «компетентність», тоді як Трамп отримує лише 52%.

У категорії «ефективність» Гарріс має 61% проти 50% для Трампа.

Гарріс також випереджає Трампа у сприйнятті «психічного та фізичного здоров’я» – 60% проти 44%.

Утім, Трамп зберігає перевагу в питаннях економіки та інфляції:

58% виборців вважають, що Трамп краще впорається з питаннями економіки, тоді як 42% голосують за Гарріс.

54% вважають, що Трамп краще впорається з проблемою інфляції, тоді як 46% вибирають Гарріс.

Нагадаємо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у неділю закликала свого республіканського опонента Дональда Трампа прийняти пропозицію про проведення ще одних дебатів на CNN у жовтні. Це відбулося на тлі наближення дня виборів, запланованого на 5 листопада.