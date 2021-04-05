В Україні з’явився перший сайт для пошуку зниклих безвісти військових

Кожен охочий може розмістити на сайті анкету близької людини, яка зникла в зоні АТО/ООС

Кожен охочий може розмістити на сайті анкету близької людини, яка зникла в зоні АТО/ООС

На цю хвилину додано уже кілька десятків анкет, у багатьох із них є фотовідеоматеріали для зручності пошуку

В Україні запустили перший сайт для пошуку зниклих безвісти українських військових, що брали участь в ООС. Про це йдеться у зверненні Об’єднання родин зниклих безвісти «Надія», що є автором проєкту «Надіємось».

«Тепер кожен може розмістити на сайті анкету родича, який зник, перебуваючи в ООС, а також допомагати і підтримувати інших у пошуку зниклих близьких», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цілями проєкту є: відшукати, повернути, реабілітувати; об’єднання усіх родин зниклих безвісти для підтримки та повернення; створення «Книги надії» – єдиного реєстру тих, на чиє повернення сподіваються; включення представників родин зниклих безвісти до складу Комісії з справ зниклих безвісти за особливими обставинами; створення Громадської Ради за участі членів родин військових, зниклих безвісти, при Комісії з справ зниклих безвісти за особливими обставинами; допомога та підтримка родин військових, зниклих безвісти; а якщо сталося невиправне, то відшукати, повернути, поховати з гідністю. Поховання саме під тим ім’ям, під яким він народився, жив і загинув, боронячи Батьківщину.

Також ініціатори проєкту вимагають у влади зробити наступні кроки:

Створення повного єдиного реєстру зниклих безвісти за особливими обставинами; Призначити керівника Комісії з питань зниклих безвісти за особливими обставинами. Призначити керівника, обраного ще в грудні 2020р; Забезпечити роботу Комісії. Призначити їй секретаріат, виділити приміщення для роботи та бюджет для реалізації повноважень; Включити до складу Комісії представників родин зниклих безвісти. Цей крок зробить Комісію легітимною, гідною довіри та надасть їй ваги; Створити при Комісії громадську раду зі складу членів родин зниклих безвісти. Оскільки без єдності з родинами зниклих безвісти це буде лише «ще один бюрократичний орган»; Розслідування. Об’єктивне, чесне розслідування кожної окремої справи зниклого безвісти. Надання кожній справі чесної та прозорої оцінки за участі представників родин зниклих безвісти зі складу Комісії, і під наглядом Громадської Ради; Робота пошукових груп.

Проєкт «Надіємось» створено та реалізовано учасниками Об’єднання родин зниклих безвісти «Надія».

До слова, сьогодні НАТО вперше у соцмережах опублікувало пост українською мовою. В Альянсі наголосили, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування NATO.