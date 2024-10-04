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До станції метро «Васильківська» курсуватиме новий автобус: маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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До станції метро «Васильківська» курсуватиме новий автобус: маршрут
фото: з відкритих джерел

Із 5 жовтня автобусний маршрут № 119к на період обстеження пасажиропотоків призупинить роботу

Із 5 жовтня Києвом курсуватиме новий тимчасовий автобус №120 «Кібернетичний центр – станція метро «Васильківська» з метою обстеження пасажиропотоків на окремих ділянках транспортної мережі Києва. Про це повідомила пресслужба «Київпастрансу».

Рух автобусів буде організовано по трасі: вулиця Васильківська – вулиця Юлії Здановської – вулиця Самійла Кішки – вулиця Степана Рудницького – вулиця Докії Гуменної – вулиця Героїв Маріуполя – вулиця Василя Касіяна – проспект Академіка Глушкова – вулиця Валер’яна Підмогильного – Кібернетичний центр – вулиця Валер’яна Підмогильного – проспект Академіка Глушкова – Одеський шляхопровід – Кільцева дорога – вулиця Лятошинського – вулиця Василя Касіяна – вулиця Героїв Маріуполя – вулиця Докії Гуменної – вулиця Степана Рудницького – вулиця Самійла Кішки – вулиця Юлії Здановської – вулиця Васильківська – площа Васильківська – вулиця Академіка Книшова – вулиця Козацька – вулиця Василя Жуковського – вулиця Васильківська.

При цьому з 5 жовтня автобусний маршрут № 119к на період обстеження пасажиропотоків призупинить роботу. При цьому у ГО «Пасажири Києва» повідомили, що по суті новий маршрут це маршрут автобуса №119к, що продовжено по трасі колишнього тролейбуса №2, який закрили у 2015 році.

Нагадаємо, столичні автобуси і тролейбуси змінять маршрути цими вихідними через проведення продовольчих ярмарків. Зокрема 5 жовтня не за звичною схемою поїдуть автобуси №2, 39, 61, 98 та тролейбус № 34, а 6 жовтня – автобус № 31. Ярмарки заплановані на вул. Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова та Татарській.

 

Теги: громадський транспорт автобус Київпастранс

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