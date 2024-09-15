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В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео)
15 вересня затопило Одесу
фото: Геннадій Труханов

Наразі у місті невеликий дощ, який місцями зупинився

Сьогодні, 15 вересня, в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 мм. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

Очільник Одеси зауважив, що станом на 12:30 у місті невеликий дощ, який місцями зупинився.

В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео) фото 1
фото: Геннадій Труханов

За словами Труханова, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, 15, 20.

Також тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.

Інформація про підтоплення на цей час:

  • вул. Варненська 3 – підтоплено рух, ускладнений;
  • вул. Армійська – підтоплена, рух ускладнено;
  • проспект Н.Сотні 4/6 – затоплено, руху немає;
  • пр. Глушко 27 – затоплено, руху немає;
  • вул. Ільфа та Петрова 18 – затоплено, руху немає;
  • вул. Вільямса 45/1 – затоплено, руху немає;
  • дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений;
  • Люстдорфька дорога/вул. Бреуса – підтопленно, рух ускладнений;
  • вул. Інглезі/Космонавтів – підтопленно, руху немає;
  • вул. Балківська – затоплена, руху немає;
  • вул. Чепіги/Церковна – затоплено, руху немає;
  • вул. Хімічна – підтоплено, рух ускладнений.
В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео) фото 2
фото: Геннадій Труханов

«В чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП «Міські дороги». Роботи з ліквідації наслідків тривають», – зазначив мер.

Нагадаємо, що також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України

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Теги: прогноз погоди громадський транспорт Одеса дощ погода

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