В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео)
Наразі у місті невеликий дощ, який місцями зупинився
Сьогодні, 15 вересня, в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 мм. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.
Очільник Одеси зауважив, що станом на 12:30 у місті невеликий дощ, який місцями зупинився.
За словами Труханова, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, 15, 20.
Також тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.
Зранку в Одесі випала майже півмісячна норма опадів — 19 мм, повідомив міський голова Труханов.
На вулицях міста наразі чергують 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП "Міські дороги". pic.twitter.com/ij24uU5zB4
Інформація про підтоплення на цей час:
- вул. Варненська 3 – підтоплено рух, ускладнений;
- вул. Армійська – підтоплена, рух ускладнено;
- проспект Н.Сотні 4/6 – затоплено, руху немає;
- пр. Глушко 27 – затоплено, руху немає;
- вул. Ільфа та Петрова 18 – затоплено, руху немає;
- вул. Вільямса 45/1 – затоплено, руху немає;
- дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений;
- Люстдорфька дорога/вул. Бреуса – підтопленно, рух ускладнений;
- вул. Інглезі/Космонавтів – підтопленно, руху немає;
- вул. Балківська – затоплена, руху немає;
- вул. Чепіги/Церковна – затоплено, руху немає;
- вул. Хімічна – підтоплено, рух ускладнений.
«В чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП «Міські дороги». Роботи з ліквідації наслідків тривають», – зазначив мер.
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