В Одесі випала півмісячна норма дощу: які вулиці наразі підтоплено (фото, відео)

Наразі у місті невеликий дощ, який місцями зупинився

Сьогодні, 15 вересня, в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів – 19 мм. Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов.

Очільник Одеси зауважив, що станом на 12:30 у місті невеликий дощ, який місцями зупинився.

фото: Геннадій Труханов

За словами Труханова, тимчасово призупинено рух трамваїв №12, 15, 20.

Також тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.

Зранку в Одесі випала майже півмісячна норма опадів — 19 мм, повідомив міський голова Труханов.



На вулицях міста наразі чергують 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП "Міські дороги". pic.twitter.com/ij24uU5zB4 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Інформація про підтоплення на цей час:

вул. Варненська 3 – підтоплено рух, ускладнений;

вул. Армійська – підтоплена, рух ускладнено;

проспект Н.Сотні 4/6 – затоплено, руху немає;

пр. Глушко 27 – затоплено, руху немає;

вул. Ільфа та Петрова 18 – затоплено, руху немає;

вул. Вільямса 45/1 – затоплено, руху немає;

дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений;

Люстдорфька дорога/вул. Бреуса – підтопленно, рух ускладнений;

вул. Інглезі/Космонавтів – підтопленно, руху немає;

вул. Балківська – затоплена, руху немає;

вул. Чепіги/Церковна – затоплено, руху немає;

вул. Хімічна – підтоплено, рух ускладнений.

фото: Геннадій Труханов

«В чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП «Міські дороги». Роботи з ліквідації наслідків тривають», – зазначив мер.

Нагадаємо, що також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України