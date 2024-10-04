На вихідних громадський транспорт міста змінить маршрути

5 жовтня не за звичною схемою поїдуть автобуси №2, 39, 61, 98 та тролейбус № 34

Столичні автобуси і тролейбуси змінять маршрути цими вихідними через проведення продовольчих ярмарків. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Так, 5 жовтня не за звичною схемою поїдуть автобуси №2, 39, 61, 98 та тролейбус № 34, а 6 жовтня – автобус № 31.

Ярмарки заплановані на вул. Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова та Татарській.

Тож, з початку руху і до закінчення торгівлі рух буде організовано наступним чином:

автобус № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка –від вул. Вахтанга Кікабідзе до вул. Віталія Скакуна за діючим маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела – вул. Гарматна – просп. Берестейський до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за діючим маршрутом;

автобус № 39 в напрямку до вул. Ракетної буде організовано по трасі: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною), в зворотному напрямку за діючим маршрутом;

автобус № 61 по трасі: вул. Радунська (в зворотному напрямку – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська

вул. Оноре де Бальзака парна сторона (в зворотному напрямку – непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка (в зворотному напрямку вул. Сулеймана Стальського – вул. Райдужна – зал. пл. Троєщина);

автобус № 98 по трасі: вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;

тролейбус № 34 від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

автобус № 31 по трасі: ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська– вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять заздалегідь планувати свої поїздки.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 жовтня, у столиці через технічні причини затримується рух електротранспорту, який курсує у центр міста.

Зокрема, йдеться про:

маршрути трамваїв №14, 18

тролейбусів №6, 16, 18, 19, 33 і 35

Затримка спостерігається на відрізку від вулиці Глибочицької до Січових Стрільців в напрямку Контрактова площі та вулиці Сошенка. На місце була направлена відповідальна служба.