На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту

Рух зупинився на чотирьох маршрутах

У Деснянському районі Києва через технічні причини зупинилися трамваї. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Зокрема, йдеться про чотири маршрути. «Затримується рух трамваїв №№27, 28, 33, 35 по вул.Закревського з технічних причин», – йдеться у повідомленні.

На місце була направлена відповідальна служба. Тим, хто поспішає на роботу, краще скористатися іншім видом транспорту.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 20 вересня буде змінено низку тролейбусних маршрутів через асфальтування проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка на ділянці від вул. Академіка Ромоданова до вул. Деревлянської. Також можливе коригування перших відправлень на окремих маршрутах, а саме: №№ 6, 18, 33.

Нагадаємо, на правому березі Києва в районі Севастопольської площі зупинився рух тролейбусів. Зокрема затримувалися рух тролейбусів №№8, 9к, 22к, 30, 35, 40, 40к, 42 на пл. Севастопольська з технічних причин.