Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
фото ілюстративне

Рух зупинився на чотирьох маршрутах

У Деснянському районі Києва через технічні причини зупинилися трамваї. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Зокрема, йдеться про чотири маршрути. «Затримується рух трамваїв №№27, 28, 33, 35 по вул.Закревського з технічних причин», – йдеться у повідомленні.

На місце була направлена відповідальна служба. Тим, хто поспішає на роботу, краще скористатися іншім видом транспорту.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 20 вересня буде змінено низку тролейбусних маршрутів через асфальтування проїжджої частини вул. Юрія Іллєнка на ділянці від вул. Академіка Ромоданова до вул. Деревлянської. Також можливе коригування перших відправлень на окремих маршрутах, а саме: №№ 6, 18, 33. 

Нагадаємо, на правому березі Києва в районі Севастопольської площі зупинився рух тролейбусів. Зокрема затримувалися рух тролейбусів №№8, 9к, 22к, 30, 35, 40, 40к, 42 на пл. Севастопольська з технічних причин.

Теги: громадський транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У суботу, 21 вересня, фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
Вчора, 10:49
За даними Департаменту освіти і науки, наразі 230 дітей потребують супроводу
Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання
18 вересня, 15:05
Суд призначив чоловіку максимальне покарання, можливе за цією статтею – 15 років позбавлення волі
Суд оголосив максимальний вирок у справі про зґвалтування восьмирічної дитини у Києві
18 вересня, 12:51
За останні пів року вартість квартир на вторинному ринку столиці знизилась на 8% в доларах
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни
17 вересня, 22:00
Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулося по Десні на 242 км
Забруднення в Десні рухається до Києва: Міндовкілля пояснило, чи варто хвилюватися
12 вересня, 16:44
Заступник голови СБУ Сергій Наумюк та генпрокурор Андрій Костін зустрілися з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом
Хто командував ударом по «Охматдиту»? Названо ім'я російського генерала
10 вересня, 13:56
Після скасування графіка аварійних відключень зазначені регіони повернуться до відключень за графіком
Аварійні відключення діють у Києві та 14 областях
3 вересня, 19:34
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
29 серпня, 04:27
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров та глава Служби безпеки Василь Малюк
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський
27 серпня, 15:08

Новини

На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
На столичній Троєщині стали трамваї: киянам слід скористатися іншими видами транспорту
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
У «Київтеплоенерго» знову пройшли обшуки: підприємство заявляє про ризик для екологічного об’єкта
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Столицю накрив смог: кияни скаржаться на якість повітря
Майкл Дуглас емоційно розповів про поїздку до Києва
Майкл Дуглас емоційно розповів про поїздку до Києва
КМВА розповіла про погіршення якості повітря у столиці
КМВА розповіла про погіршення якості повітря у столиці
Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото)
Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
13K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
9695
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5632
Названі найбагатші країни світу: Швейцарія поступилась своїм місцем іншій державі

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua