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На в'їзді до Броварів сталася аварія за участі поліцейського авто (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На в'їзді до Броварів сталася аварія за участі поліцейського авто (відео)
фото: Соцмережі

Позашляховик рухався на зелене світло 

Сьогодні, 27 вересня, на вʼїзді до Броварів сталася аварія за участі авто поліції. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Легковик Volkswagen зіштохнувся із поліцейським автомобілем. Водій легковика повідомив, що у нього була погана видимість через автобус, який їхав у паралельній смузі.

Також чоловік уточнив, що їхав із невеликою швидкістю, біля 40 км. на год. Він їхав на зелене світло світлофора. Поліція наразі не прокоментувала інцидент. 

Нагадаємо, пізно ввечері 26 вересня у Подільському районі сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто. Внаслідок зіткнення Honda та Dacia одна з автівок вилетіла на відбійник та повисла на ньому. Від удару двох водіїв та пасажира було заблоковано в автівках.

Теги: водій аварія поліція чоловік автобус відео Бровари

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