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На Солом’янці тролейбуси курсуватимуть із відхиленням графіка: маршрути

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Солом’янці тролейбуси курсуватимуть із відхиленням графіка: маршрути
Зупинились маршрути № 9к, 22к, 30, 35, 40 та 40к
фото ілюстративне

Затримка спостерігається на ділянці від вул. Хороброго до Ернста

Сьогодні, 27 вересня зранку у Солом’янському районі через дорожньо-транспортну пригоду затримується рух низки тролейбусів, виник великий затор. Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

Як зазначається, зокрема, зупинились маршрути № 9к, 22к, 30, 35, 40 та 40к.     

Затримка спостерігається на ділянці від вул. Хороброго до Ернста. 

На місце аварії викликали поліцію. Наразі рух тролейбусів організовано до ТРЕД №3. Згодом у «Київпастрансі» повідомили, що рух відновлено  і тролейбуси курсування з відхиленням графіка.

Раніше повідомлялося, що столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.

Теги: громадський транспорт Київ затор

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