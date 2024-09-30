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Кожна четверта транспортна ліцензія в Україні недійсна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кожна четверта транспортна ліцензія в Україні недійсна
Найбільше транспортних ліцензій зареєстровано у категорії «Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями»
фото з відкритих джерел

За неповний 2024 рік вже було видано майже п'ять тисяч транспортних ліцензій

За даними Укртрансбезпеки станом на середину серпня в Україні видано понад 78 тис. транспортних ліцензій. Лише 72.8% з них є дійсними. За весь час існування реєстру найбільше ліцензій було видано у 2022 році. Про це повідомляє «Опендатабот».

72,8% або 57 тис. транспортних ліцензій є дійсними із загальної кількості зареєстрованих дозволів. Ще 27.2% є недійсними або анульованими. За весь час роботи реєстру було поновлено лише одну ліцензію.

Статус транспортних ліцензій
Статус транспортних ліцензій
фото: «Опендатабот»

Найбільше ліцензій зареєстровано у категорії «Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями» – 32 тис. або 42,8%. Ще 16,9% ліцензій видано на «внутрішні перевезення пасажирів автобусами» – це 12 тис. Трійку закривають таксі – 9 тис. або 12,9%. В одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені.

За неповний 2024 рік транспортних ліцензій вже було видано 4,8 тис. Це вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік – тоді було видано 2,2 тис. дозволів. Найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 – 10,9 тис. Торік кількість нових ліцензій поменшала на 11,8% – до 9,6 тис.

Яких транспортних ліцензій найбільше
Яких транспортних ліцензій найбільше
фото: «Опендатабот»
Кількість нових транспортних ліцензій
Кількість нових транспортних ліцензій
фото: «Опендатабот»

Для того, щоб перевірити наявність ліцензії у перевізника:

  1. Зайдіть на сторінку Ліцензійного реєстру перевізників України та надішліть код ЄДРПОУ для компанії або ІПН (РНОКПП) для ФОПа.
  2. Сервіс покаже інформацію про наявність ліцензії у перевізника та її статус.

Нагадаємо, Державна податкова служба України налагодила механізм взаємодії із Державною прикордонною службою, тепер податківці можуть визначити мінімальний дохід підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, а також суму невиданих ними розрахункових документів.

До слова, водії, які залишають автівки у непризначених для цього місцях та перешкоджають руху велосипедистів, отримують штраф у розмірі 340 грн.

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Теги: транспорт ліцензія укртрансбезпека автомобіль таксі автобус

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